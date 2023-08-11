Автор фильма «Она» Спайк Джонс снимет сериал с Хоакином Фениксом — World of Reel
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Как сообщает издание World of Reel, создатель фильмов «Быть Джоном Малковичем» и «Она» Спайк Джонс готовится к съёмкам своего нового проекта. Это будет дорогой сериал для Netflix — онлайн-кинотеатр якобы запланировал два сезона.
Шоу описывают как эпичную научную фантастику, над которой Джонс работал последние несколько лет. Главную роль должен сыграть Хоакин Феникс — актёр уже работал с постановщиком над фильмом «Она», вышедшим в 2013 году. Других сюжетных деталей проекта нет.
Съёмки безымянного сериала должны были начаться этой осенью, однако в ситуацию вмешались забастовки сценаристов и актёров Голливуда. Сейчас Джонс ожидает завершения протестов, после чего и начнётся полноценное производство его будущего сериала.
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