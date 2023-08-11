Автор Baldur's Gate 3 призвал игнорировать компаньонов в кооперативе
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Глава Larian Свен Винке дал очередное интервью журналистам. В рамках разговора руководитель студии посоветовал геймерам игнорировать компаньонов в кооперативном режиме Baldur's Gate 3.
Разработчик рекомендует оставить персонажей для одиночной или совместной игры с двумя людьми. Поскольку в ином случае вы потеряете связь с героями.
Я бы оставил компаньонов для одиночной или совместной игры с двумя игроками. Большая часть сюжета этих персонажей происходит тогда, когда они находятся рядом с вами. Во время сетевой игры ваша связь с этими героями будет гораздо слабее, чем если бы они были с вами. Поэтому если вы играете в многопользовательскую игру, то лучше сосредоточьтесь на своей партии.
Baldur's Gate 3 пока доступна только на PC, а до PS5 доберётся 6 сентября.
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