Overwatch 2 стала одной из худших игр в истории Steam

Сегодня, 10 августа, в Steam вышла Overwatch 2 — это первый проект в истории Blizzard, добравшийся до платформы Valve. Только вот аудитория приняла игру с огромным негативом.
С момента релиза не прошло и суток, а пользователи написали больше 39 тысяч обзоров, большая часть которых — крайне отрицательные. Только 11% игроков порекомендовали шутер к покупке. Геймеры жалуются на плохую оптимизацию и хищную монетизацию.
Фото: Steam
Согласно данным портала Steam250, среди игр с тысячами отзывов такого результата удалось достичь только условно-бесплатной карточной игре War of the Three Kingdoms — у неё 28 тысяч обзоров. В рейтинге подобных игр Overwatch 2 занимает восьмую строчку.
Вполне вероятно, что в ближайшее время оценка шутера может опуститься ещё ниже.
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