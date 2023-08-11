Учёные: ограничения на игры среди детей в Китае не сработали — они не стали меньше играть

В 2019 году правительство Китая запретило несовершеннолетним играть в онлайн-тайтлы по ночам, а двумя годами позднее ещё больше ужесточило ограничения. Европейские специалисты опубликовали в журнале Nature Human Behavior исследование, в котором проанализировали эффект от принятых мер.
Если коротко — учёные пришли к выводу, что китайские подростки не стали меньше играть. Авторы материала собрали статистику с более чем семью миллиардами часов, которые геймеры провели в онлайн-тайтлах в 2019 и 2020 годах.
Специалисты сравнили данные с показателями предыдущих лет и не нашли доказательств, что принятые правительством меры действительно работают. Также после введения ограничений среднее количество времени, проведённое в играх, среди геймеров увеличилось — с 1,29 часа в неделю до 1,51 часа.
В заключение учёные заявили, что бороться с игровой зависимостью среди подростков следует другими способами.
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