Блогер BadComedian выпустил обзор фильма «Мария. Спасти Москву»

Евгений BadComedian Баженов выпустил самый большой за последние несколько лет обзор. Продолжительность ролика составила 2 часа и 22 минуты — он посвящён фильму «Мария. Спасти Москву»

Посмотреть обзор можно на канале BadComedian по ссылке

Режиссёром картины выступила Вера Сторожева («Шифр», «Мой парень – ангел»). События фильма разворачиваются во время Великой Отечественной войны, а если быть точнее, зимой 1941 года. На «Кинопоиске» лента получила оценку 5,1 из 10.

Как оно обычно и бывает, ролик буквально напичкан разнообразными отсылками, шутками, скетчами и другим развлекательным контентом. На момент написания новости обзор собрал больше 100 тыс. просмотров — блогер выпустил видео буквально 20 минут назад.