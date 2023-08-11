Блогер BadComedian выпустил обзор фильма «Мария. Спасти Москву»
Поделиться
Евгений BadComedian Баженов выпустил самый большой за последние несколько лет обзор. Продолжительность ролика составила 2 часа и 22 минуты — он посвящён фильму «Мария. Спасти Москву»
Посмотреть обзор можно на канале BadComedian по ссылке.
Режиссёром картины выступила Вера Сторожева («Шифр», «Мой парень – ангел»). События фильма разворачиваются во время Великой Отечественной войны, а если быть точнее, зимой 1941 года. На «Кинопоиске» лента получила оценку 5,1 из 10.
Как оно обычно и бывает, ролик буквально напичкан разнообразными отсылками, шутками, скетчами и другим развлекательным контентом. На момент написания новости обзор собрал больше 100 тыс. просмотров — блогер выпустил видео буквально 20 минут назад.
Комментарии
- 11 августа 2023
-
19:36
-
19:02
-
18:49
-
18:31
-
18:01
-
17:21
-
16:43
-
16:16
-
15:56
-
15:31
-
15:29
-
15:08
-
14:45
-
14:21
-
13:55
-
13:21
-
12:53
-
12:21
-
11:53
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:52
-
09:20
-
08:51
-
08:22
- 10 августа 2023
-
21:58
-
20:36
-
19:35
-
18:49
-
18:23
-
18:04
-
17:42
-
16:55
-
16:38
Партнерский контент