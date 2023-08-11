Авторы Baldur's Gate 3 раскрыли впечатляющую статистику игры

Студия Larian опубликовала занимательную статистику первого уикенда после выхода Baldur's Gate 3. Разработчики показали впечатляющую инфографику с основными достижениями геймеров за первые четыре дня игры.

Игроки провели в Baldur's Gate 3 больше 10 млн часов, или 1225 лет. Около 88 лет из них игроки находились в редакторе персонажа, а 368 человек умудрились пройти всю игру за первые выходные.

Фото: Larian

Самыми популярными расами у игроков стали полуэльф, человек и эльф, самыми популярными классами – паладин, чародей и колдун.

Самые популярные расы Фото: Larian

Самые популярные классы Фото: Larian

93% геймеров создали своего персонажа, 7% же выбрали одного из доступных героев. Лидером стал Гейл, а реже всего выбирали Лаэзель. В романтические отношения игроки чаще всего вступали с Шэдоухарт и Гейлом.

Самые популярные герои Фото: Larian

Пса Шкряба погладили больше 750 тыс. раз, а в общем счёте игроки говорили с животными более 2,4 млн раз.

Статистика разговоров и выборов Фото: Larian

Полную статистику можно посмотреть на форуме Steam. В своём посте разработчики также отметили, что продолжают работу над обновлениями. В скором времени должен выйти первый гигантский патч, которые исправит множество ошибок в игре.

Релиз Baldur's Gate 3 состоялся 3 августа на ПК, а до PS5 игра доберётся 6 сентября. Проект занял девятую строчку по пиковому онлайну на платформе Valve, совсем немного уступив Hogwarts Legacy.