Overwatch 2 официально вышла из раннего доступа спустя 10 месяцев

Продюсер Overwatch 2 Джаред Нойс пообщался с журналистами издания IGN. Во время разговора разработчик заявил, что полноценный релиз игры состоялся сегодня вместе с запуском шестого сезона.

Получается, что Overwatch 2 провела в раннем доступе 10 месяцев. Также продюсер уточнил, что переход от одного состояния к другому связан не с количеством контента и механик, а с тем, насколько сама команда удовлетворена общим исполнением шутера.

По словам Джареда Нойса, выход сезона под названием «Вторжение» стал для игры поворотным моментом. Помимо этого, сегодня Overwatch 2 вышла в Steam — это первый проект в истории Blizzard, добравшийся до платформы Valve.

Судя по отзывам в магазине, геймеры поспорили бы с разработчиками, что полноценный релиз игры всё же состоялся.