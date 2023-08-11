Госслужащие начали переходить на смартфоны с российской ОС «Аврора»

Госкорпорация «Ростех» поставила заказчикам около трёх тысяч смартфонов с российской ОС «Аврора». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Мы поставили корпоративным и государственным заказчикам около трёх тысяч смартфонов на ОС «Аврора», обсуждаются дальнейшие поставки.

Также сегодня издание «Известия», ссылаясь на источник в одном из госорганов, рассказало, что российские чиновники уже приступили к тестированию таких смартфонов — недавно в Совет Федерации их прислали несколько десятков.

Вероятно, такая необходимость появилась после того, как работникам госструктур начали запрещать пользоваться продуктами компании Apple на рабочем месте. Если эксперимент окажется удачным, то производитель планирует увеличить количество устройств.