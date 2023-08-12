Студия BioWare поздравила авторов Baldur's Gate 3 с релизом игры

Создатели серии Mass Effect и Dragon Age из студии BioWare поздравили в своём «твиттере» авторов Baldur's Gate 3 с релизом игры. Ранее выход тайтла привлёк внимание других деятелей индустрии в лице Bethesda, Obsidian, Warhorse, Gunfire Games и Devolver Digital.

Фото: Twitter

С момента выхода Baldur's Gate 3 прошло чуть больше недели, однако ролёвка от Larian уже стала самым высокооценённым ААА-проектом на Metacritic в 2023 году и одной из самых популярных игр в Steam. К примеру, пару дней назад онлайн RPG превысил 814 тыс. человек — это в восемь раз больше, чем предполагал глава Larian Studios Свен Винке.

Релиз Baldur's Gate 3 состоялся 3 августа на ПК, а до PS5 игра доберётся 6 сентября. Проект занял девятую строчку по пиковому онлайну на платформе Valve, совсем немного уступив Hogwarts Legacy.