Overwatch 2 стала худшей игрой в истории Steam

10 августа в Steam состоялся релиз Overwatch 2 — это первый проект в истории Blizzard, добравшийся до платформы Valve. Аудитория встретила игру с огромным негативом, наставив кучу отрицательных оценок.
Фото: Steam250
На данный момент у шутера больше 55 тыс. негативных обзоров. Согласно данным портала Steam250, среди игр с тысячами отзывов Overwatch 2 стала самым низкооценённым тайтлом за всю историю Steam. Геймеры жалуются на плохую оптимизацию и хищную монетизацию.
Примечательно, что из общего числа плохих отзывов 48 тыс. оставили китайские игроки. Правда связано это отнюдь не с качеством шутера, а с тем, что из-за разрыва контракта между Activision и NetEase в стране просто отключили все игры Blizzard.
Также вчера продюсер Overwatch 2 Джаред Нойс заявил, что полноценный релиз тайтла состоялся вместе с запуском шестого сезона.
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