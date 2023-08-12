Авторы Baldur's Gate 3 выпустили для игры третий патч

Разработчики Baldur's Gate 3 из Larian выпустили для игры третий патч. Разработчики поблагодарили геймеров за поддержку и исправили больше 200 различных багов.

Создатели RPG также улучшили искусственный интеллект пса Шкряба. Теперь четвероногий друг может не только следовать за игроком, но и находить места, где зарыты ценные вещи.

Патч исправляет множество ошибок, связанных с геймплеем, боевой системой, кат-сценами, мультиплеером и другими аспектами. Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры в Steam.

Релиз Baldur's Gate 3 состоялся 3 августа на ПК, а до PS5 игра доберётся 6 сентября. Проект занял девятую строчку по пиковому онлайну на платформе Valve, совсем немного уступив Hogwarts Legacy.