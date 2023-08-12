Почти четверть зрителей «Барби» не ходили в кинотеатры с начала пандемии

«Барби» вышла в мировой прокат в прошлом месяце и собрала больше $ 1 млрд. Картина привлекла внимание огромного количества человек.

Согласно исследованию агентства The Quorum, почти четверть зрителей сходили на фильм в кинотеатры впервые с начала пандемии коронавируса — это 11% от общего числа респондентов.

В The Quorum подсчитали, что людей, которые не ходили в кинотеатры с начала пандемии, но сделали исключение для «Барби», примерно 9 млн.

Другие результаты опроса

40% зрителей ответили, что благодаря «Барби» вспомнили, как приятно ходить в кино, и теперь будут делать это чаще

45% хотели бы посещать кинотеатры чаще, но не могут из-за высокой стоимости билетов

15% рассказали, что просмотр «Барби» был для них единичным случаем

Сообщается, что отечественные кинотеатры начнут показывать «Барби» 24 августа, а «Оппенгеймера» — 17 августа.