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В сервисе Apple TV+ перестали выходить фильмы и сериалы с русской озвучкой

В сервисе Apple TV+ перестали выходить фильмы и сериалы с русской озвучкой
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Внимательные зрители обратили внимание, что в онлайн-кинотеатре Apple TV+ перестали выходить фильмы и сериалы с русской озвучкой. Последними проектами с локализацией стали картина «Плюшевый пузырь», шоу «Захваченный рейс» и второй сезон «Основания».

В новинках, по типу мультсериала «Странная планета» и третьего сезона «В ритме жизни», остались только русские субтитры. При этом озвучка на других языках сохранилась.

Также русский дубляж отсутствует у проектов в разделе «Скоро в Apple TV+». Скорее всего, у студий озвучки закончились контракты с Apple, поэтому новые фильмы и сериалы не переводят.

Сама компания пока никак не прокомментировала это. Вероятно, в ближайшее время ситуация в сервисе навряд ли изменится.

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