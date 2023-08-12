В России подорожали видеокарты, консоли и другая техника
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Летом 2023 года случился очередной обвал рубля, апогеем которого стали вчерашние события: на Московской бирже курс доллара достиг 100 рублей, а евро — 108 рублей. В связи с этим крупные российские рителейры были вынуждены поднять стоимость видеокарт, консолей и другой электроники.
Больше всего цена поднялась на дорогостоящие устройства. В некоторых случаях стоимость позиций увеличилась почти в два раза.
Как изменились цены к 12 августа 2023 года
В скобках указаны цены, актуальные на конец июня
- Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro — 156 999 рублей (было 88 499 рублей)
- Palit GeForce RTX 4070 Dual OC — 70 499 рублей (было 60 499 рублей)
- Palit GeForce RTX 4070 Ti — 86 999 рублей (было 81 999 рублей)
- Palit GeForce RTX 4080 GameRock — 121 499 рублей (было 111 499 рублей)
- Gigabyte GeForce RTX 4090 AERO — 184 999 рублей (было 169 999 рублей)
- AMD Ryzen 9 5950X — 39 499 рублей (было 34 799 рублей)
- Intel Core i9-12900K — 44 999 рублей (было 35 499 рублей)
- Xbox Series S — 30 499 рублей (было 26 999 рублей)
- Xbox Series X — 45 999 рублей (было 40 439 рублей)
- PlayStation 5 (с дисководом) — 59 999 рублей (было 56 999 рублей)
- Nintendo Switch OLED — 35 999 рублей (было 33 499 рублей)
Согласно прогнозам аналитиков, в августе 2023 года курс доллара будет колебаться в диапазоне от 82 до 102 рублей, а евро — от 91 до 111 рублей.
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