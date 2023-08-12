Владельцам смартфонов Xiaomi начали запрещать установку «Телеграма»

Портал Bleeping Computer сообщил, что владельцам Xiaomi стали запрещать установку «Телеграма». Скачиванию приложения препятствует встроенный в смартфоны компании антивирус.

Согласно информации портала, подобная проблема наблюдается только в устройствах с китайской прошивкой ОС MIUI. По большей части они распространены только на территории Китая. При попытке установить мессенджер система оповещает владельца, что приложение не прошло проверку безопасности, поскольку является мошенническим.

Пока не ясно, коснётся ли ситуация пользователей смартфонов Xiaomi за пределами КНР. Вероятно, такие меры были приняты правительством страны, чтобы ограничить доступ гражданам к иностранным социальным сетям.

Представители Xiaomi и «Телеграма» пока никак не отреагировали на ситуацию.