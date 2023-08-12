Эксперты похвалили оптимизацию Baldur's Gate 3 на ПК

Специалист издания Digital Foundry Алекс Батталия протестировал техническое состояние ПК-версии Baldur's Gate 3. По его словам, на релизе игра работает просто отлично — лучше, чем любой AAA-проект 2023 года.
Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry.
Также Батталия поделился, что хоть в техническом плане Baldur's Gate 3 относится к играм предыдущего поколения, однако она всё равно смогла его удивить качеством спецэффектов, детализированностью локаций и анимациями персонажей.
Несмотря на это, специалист надеется, что разработчики из Larian продолжать совершенствовать RPG: добавят рейтрейсинг, внедрят FSR, исправят недочёты в DLSS и повысят производительность в локациях с большим количеством NPC.
Релиз Baldur's Gate 3 состоялся 3 августа на ПК, а до PS5 игра доберётся 6 сентября. Проект занял девятую строчку по пиковому онлайну на платформе Valve, совсем немного уступив Hogwarts Legacy.
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