«Полнейшая чушь»: телеведущий Андрей Малахов раскритиковал фильм «Барби»

Телеведущий Андрей Малахов раскритиковал фильм «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби. Знаменитый шоумен рассказал об этом в своём телеграм-канале, отметив, что ушёл уже через полчаса после сеанса и жалеет, что внёс свой вклад в общую кассу.

У нас есть «Барби» дома! Кстати, фильм, собравший в прокате $ 1 млрд, — полнейшая чушь! (Ушёл спустя 30 минут, до меня четыре человека вышли из кинотеатра). Кусаю локти, что, будучи зрителем, добавил свою копейку в миллиардные сборы!

Более подробными впечатлениями Малахов делиться не стал — как и тем, в какой стране он ходил на сеанс картины. В России премьера «Барби» так и не состоялась из-за ухода компании Warner Bros. с отечественного рынка.

Тем временем общие сборы картины Гретты Гервиг скоро превысят $ 1,1 млрд. Лента уже стала вторым самым кассовым фильмом 2023 года — впереди только «Братья Супер Марио».