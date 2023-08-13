Питер Джексон остался в восторге от хоррора «Два, три, демон, приди!»

Пару дней назад состоялась премьера хоррора «Два, три, демон, приди!» от братьев Дэнни и Майкла Филиппа. Ранее тандем снимал любительские короткометражки на своём ютуб-канале RackaRacka, а теперь их новая работа добралась до больших экранов.
Режиссёр трилогии «Властелина колец» Питер Джексон уже посмотрел картину и заявил, что «Два, три, демон, приди!» — самый напряжённый фильм ужасов, который он смотрел за последние годы.
Фильм не просто хорош — он чрезвычайно хорош. Это самый напряжённый фильм ужасов, который я видел за последние годы.
По сюжету группа подростков решает развлечься во время вечеринки и устраивает спиритический сеанс. Девушка по имени Миа пытается вступить в контакт с духом, который начал преследовать её после смерти матери, однако общение оборачивается для всех присутствующих настоящим кошмаром.
Премьера «Два, три, демон, приди!» состоялась 10 августа. Лента добралась и до отечественных кинотеатров.
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