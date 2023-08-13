Опубликованы первые кадры из мультфильма «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки

В Сети опубликовали первые кадры из мультфильма «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli. Они были взяты из брошюры, которую выпустили только на территории Японии.

Фото: Catsuka

Фото: Catsuka

Фото: Catsuka

Дело в том, что авторы мультфильма отказались вести рекламную кампанию проекта, выпустив лишь один-единственный постер. За время проката в стране сборы ленты успели превысить почти 40 млн долларов.

«Как поживаете?» станет последним проектом 82-летнего Хаяо Миядзаки. Мультфильм расскажет историю мальчика, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей.

Аниме официально выйдет в онлайне в России. Предполагается и прокат в отечественных кинотеатрах, но конкретная дата пока не раскрывается. Сейчас фильм доступен только в Японии.