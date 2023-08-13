Авторы Lords of the Fallen выпустят DLC, если игроки захотят больше контента

Недавно руководитель студии Hexworks Сол Гаскон дал интервью изданию MP1st. В его рамках он заявил, что после выпуска Lords of the Fallen команда планирует приступить к разработке следующей игры.

Однако если среди фанатов будет запрос на добавление нового контента, то коллектив не исключает того, что может заняться созданием DLC.

Наш план заключается в том, чтобы после выпуска Lords of the Fallen приступить к разработке следующей игры. Но если геймеры попросят больше контента, то мы, возможно, что-то новое да выпустим. Это будет зависеть лишь от желания аудитории.

Помимо этого, Гаскон сказал, что в первый год после релиза экшена Hexworks будет сконцентрирована на выпуске бесплатных апдейтов. Тайтл предложит кооператив, режим «Новой игры +», несколько концовок и много другого контента.

Lords of the Fallen выйдет 13 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.