Продюсер «Рика и Морти» считает, что без Джастина Ройланда шоу станет ещё лучше

Весной соавтора мультсериала «Рика и Морти» Джастина Ройланда признали невиновным в деле о домашнем насилии. Во время судебного разбирательства каналы Adult Swim и Hulu разорвали с ним все отношения, однако даже после вынесения вердикта он так и не вернулся к работе над шоу.
На этой неделе исполнительный продюсер «Рика и Морти» Стивен Леви дал интервью изданию Los Angeles Times. Во время разговора он заявил, что, возможно, после ухода Джастина Ройланда мультсериал станет ещё лучше.
По словам Леви, когда команда узнала о предъявленных Ройланду обвинениях, то перед ними встал выбор: либо покинуть проект, либо продолжить работу над ним после ухода одного из соавторов. Команда остановилась на втором варианте.
Наша команда выбрала второй вариант: «Нет, мы не позволим одному человеку уничтожить плоды нашей долгой и тяжёлой работы». Мультсериал создан командой стойких и упорных людей, так что мы обязательно прорвёмся и докажем всему миру, что готовы справиться с любыми трудностями.
Ожидается, что седьмой сезон «Рика и Морти» выйдет осенью этого года. Создатели мультсериала до сих пор не раскрыли, кто займётся озвучкой героев.
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