Слух: GTA 6 находится в разработке почти 10 лет

Недавно внимательные пользователи изучили на LinkedIn профиль одного из бывших разработчиков Rockstar Games. Согласно портфолио Джона Янга, за время работы в студии он успел приложить руку к созданию Bully 2 и 3.
Фото: LinkedIn
Ранее было известно, что компания отменила выпуск второй игры серии, однако третья часть упоминается впервые. Янг работал над тайтлами в 2008 году на роли ведущего видеоредактора.
Помимо этого, на странице профиля указано, что разработка GTA 6 ведётся уже почти 10 лет. Сам Джон Янг посвятил созданию игры три года — он работал над ней с 2015 года, вплоть до своего ухода в 2018 году.
Разработчик провёл в Rockstar Games 13 лет и успел потрудиться над многими известными тайтлами, включая Max Payne 3, дилогию Red Dead Redemption, Manhunt 2 и другие.
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