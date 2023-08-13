Слух: GTA 6 находится в разработке почти 10 лет

Недавно внимательные пользователи изучили на LinkedIn профиль одного из бывших разработчиков Rockstar Games. Согласно портфолио Джона Янга, за время работы в студии он успел приложить руку к созданию Bully 2 и 3.

Фото: LinkedIn

Ранее было известно, что компания отменила выпуск второй игры серии, однако третья часть упоминается впервые. Янг работал над тайтлами в 2008 году на роли ведущего видеоредактора.

Помимо этого, на странице профиля указано, что разработка GTA 6 ведётся уже почти 10 лет. Сам Джон Янг посвятил созданию игры три года — он работал над ней с 2015 года, вплоть до своего ухода в 2018 году.

Разработчик провёл в Rockstar Games 13 лет и успел потрудиться над многими известными тайтлами, включая Max Payne 3, дилогию Red Dead Redemption, Manhunt 2 и другие.