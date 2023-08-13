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Сборы мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» превысили $ 100 млн

Сборы мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» превысили $ 100 млн
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4 августа состоялась мировая премьера мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром». Картина идёт в прокате чуть больше недели. За это время она успела заработать $ 100 млн.

За производство проекта ответственна Point Grey Pictures — студия Сета Рогена и Эвана Голдберга. Также компания уже приступила к производству сиквела.

Режиссёром мультфильма выступил Джефф Роу («Митчеллы против машин»), а сценаристом — Брендан О’Брайэн («Соседи. На тропе войны»). В озвучке главных героев приняли участие Шэймон Браун-младший, Брэйди Нун, Николас Канту, Мика Эбби, Джеки Чан, Сет Роген и Джон Сина.

К сожалению, в России мультфильм не показывают. Похоже, неофициальные показы начнутся только после цифрового релиза через пару месяцев.

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