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«Оппенгеймер» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов с рейтингом «18+»

Фильм «Оппенгеймер» продолжает покорять взрослую мировую публику. Новая картина Кристофера Нолана заработала уже $ 649 млн — это отличный результат для трёхчасового байопика с бюджетом в $ 100 млн.

Кроме того, лента официально вошла в десятку самых кассовых фильмов с рейтингом «18+». По итогам трёх недель проката «Оппенгеймер» занимает седьмое место, обходя «Логана», «Страсти Христовы» и «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок».

Самые кассовые фильмы с рейтингом «18+»

«Джокер» (2019) — $ 1,074 млрд «Дэдпул 2» (2018) — $ 785 млн «Дэдпул» (2016) — $ 782 млн «Матрица: Перезагрузка» (2003) — $ 741 млн «Оно» (2017) — $ 700 млн «Детектив из Чайнатауна 3» (2021) — $ 686 млн «Оппенгеймер» (2023) — $ 649 млн «Логан» (2017) — $ 619 млн «Страсти Христовы» (2004) — $ 612 млн «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» (2011) — $ 586 млн.