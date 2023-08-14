Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Оппенгеймер» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов с рейтингом «18+»

«Оппенгеймер» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов с рейтингом «18+»
Аудио-версия:
Комментарии

Фильм «Оппенгеймер» продолжает покорять взрослую мировую публику. Новая картина Кристофера Нолана заработала уже $ 649 млн — это отличный результат для трёхчасового байопика с бюджетом в $ 100 млн.

Кроме того, лента официально вошла в десятку самых кассовых фильмов с рейтингом «18+». По итогам трёх недель проката «Оппенгеймер» занимает седьмое место, обходя «Логана», «Страсти Христовы» и «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок».

Самые кассовые фильмы с рейтингом «18+»

  1. «Джокер» (2019) — $ 1,074 млрд
  2. «Дэдпул 2» (2018) — $ 785 млн
  3. «Дэдпул» (2016) — $ 782 млн
  4. «Матрица: Перезагрузка» (2003) — $ 741 млн
  5. «Оно» (2017) — $ 700 млн
  6. «Детектив из Чайнатауна 3» (2021) — $ 686 млн
  7. «Оппенгеймер» (2023) — $ 649 млн
  8. «Логан» (2017) — $ 619 млн
  9. «Страсти Христовы» (2004) — $ 612 млн
  10. «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» (2011) — $ 586 млн.
Материалы по теме
Стали известны даты выхода «Барби» и «Оппенгеймера» в российском прокате
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023