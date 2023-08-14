«Оппенгеймер» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов с рейтингом «18+»
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Фильм «Оппенгеймер» продолжает покорять взрослую мировую публику. Новая картина Кристофера Нолана заработала уже $ 649 млн — это отличный результат для трёхчасового байопика с бюджетом в $ 100 млн.
Кроме того, лента официально вошла в десятку самых кассовых фильмов с рейтингом «18+». По итогам трёх недель проката «Оппенгеймер» занимает седьмое место, обходя «Логана», «Страсти Христовы» и «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок».
Самые кассовые фильмы с рейтингом «18+»
- «Джокер» (2019) — $ 1,074 млрд
- «Дэдпул 2» (2018) — $ 785 млн
- «Дэдпул» (2016) — $ 782 млн
- «Матрица: Перезагрузка» (2003) — $ 741 млн
- «Оно» (2017) — $ 700 млн
- «Детектив из Чайнатауна 3» (2021) — $ 686 млн
- «Оппенгеймер» (2023) — $ 649 млн
- «Логан» (2017) — $ 619 млн
- «Страсти Христовы» (2004) — $ 612 млн
- «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» (2011) — $ 586 млн.
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