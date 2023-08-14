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Baldur's Gate 3 обновила свой рекорд в Steam — в игре находилось 875 тыс. игроков

Baldur's Gate 3 обновила свой рекорд в Steam — в игре находилось 875 тыс. игроков
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Вечером 13 августа Baldur's Gate 3 установила ещё один личный рекорд: в игре находилось сразу 875 343 пользователей Steam. Судя по всему, на ситуацию повлиял флэшмоб, который устроили фанаты — они хотели собрать как минимум 1 млн одновременных пользователей в проекте.

Таким образом, ролевая игра от Larian Studios почти обошла показатели Hogwarts Legacy — на релизе в игре находилось 879 тыс. пользователей Steam. Учитывая ожидания главы студии в максимум 100 тыс. человек, результат всё равно просто невероятный.

Топ-10 игр в Steam по пиковому онлайну

  1. PUBG — 3,25 млн
  2. CS:GO — 1,8 млн
  3. Lost Ark — 1,3 млн
  4. Dota 2 — 1,29 млн
  5. Cyberpunk 2077 — 1,05 млн
  6. Elden Ring — 953 тыс.
  7. New World — 913 тыс.
  8. Hogwarts Legacy — 879 тыс.
  9. Baldur’s Gate 3 — 875 тыс.
  10. Goose Goose Duck — 702 тыс.

Baldur's Gate 3 вышла 3 августа на ПК, а уже 6 сентября доберётся до PS5.

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