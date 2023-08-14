Звезда «Шазама» Закари Ливай призвал не смотреть «мусорные» фильмы Голливуда
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Закари Ливай продолжает делать громкие заявление по поводу современной ситуации в киноиндустрии. Звезда «Шазама 2» заявил, что голливудские студии продают билеты на свои блокбастеры эпичными трейлерами, после чего выпускают проходные фильмы.
Ливай призвал зрителей не ходить на «мусорные» картины и перестать покупать на них билеты. Только так, по его мнению, можно изменить ситуацию в индустрии.
Голливуд больше не пытается снимать хорошие фильмы. Сколько раз вы смотрели трейлер и думали: «Боже мой, фильм выглядит так круто!» Потом вы идёте на него в кино и думаете: «И это всё?» Они знают, что как только вы купили билет и пришли на сеанс, они уже получили ваши деньги. И единственный способ изменить что-то — не идти на эту помойку. Мы должны перестать смотреть мусорные фильмы. Это поможет. Это очень поможет.
Последним фильмом с актёром стал «Шазам: Ярость богов». Картина заработала всего лишь $ 133 млн, получив в том числе низкие оценки от зрителей. Сам же Закари Ливай считает, что у авторов получилось прекрасное кино, которому просто не повезло в прокате.
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