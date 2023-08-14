Павел Дуров опубликовал обращение в честь 10-летия «Телеграма»

14 августа «Телеграму» исполнилось десять лет. Создатель популярнейшего мессенджера Павел Дуров поздравил с этим событием аудиторию и самого себя, поделившись некоторой статистикой. По словам разработчика, аудитория мессенджера превышает 800 млн пользователей, чего удалось добиться по большей части с помощью сарафанного радио.

Дуров отметил, что следующие десять лет будут для «Телеграма» ещё важнее. В планах авторов — превратить мессенджер в некий гибрид социальной сети, чтобы «изменить жизнь миллиардов людей к лучшему».

Сегодня «Телеграму» исполнилось десять лет. За этот срок мессенджер набрал более 800 млн активных пользователей исключительно благодаря сарафанному радио. Благодаря многочисленным обновлениям и улучшениям за эти годы Telegram изменил представление о том, каким должен быть современный метод обмена сообщениями. Следующий шаг для «Телеграма» — выход за рамки обмена сообщениями и внедрение инноваций в мир социальных сетей. Мы должны использовать нашу популярность, чтобы изменить жизнь миллиардов к лучшему, чтобы вдохновлять и возвышать людей на нашей планете. Прошедшее десятилетие было захватывающим, однако следующие 10 лет станут временем, когда Telegram раскроет свой истинный потенциал.

На десятилетие «Телеграма» состоялся официальный релиз функционала «Истории». Кроме того, команда выпустила большой набор стикеров — в нём герои мемов и популярных сериалов празднуют юбилей мессенджера.