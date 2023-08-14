Фильм «Барби» выйдет в онлайне 4 сентября

По данным сайта DVDsreleasedates, фильм «Барби» выйдет в онлайне уже 4 сентября. Таким образом, лента с Райаном Гослингом и Марго Робби проведёт в кинотеатрах примерно полтора месяца, после чего отправится на цифровые площадки.

Столь короткий срок большого проката необычен, если учитывать высокие сборы. Лента Гретты Гервиг собрала уже $ 1,18 млрд, продолжая удерживать интерес мировой аудитории. Так, в США картина лидирует четыре недели подряд и уже готовится обойти рекордный результат для Warner Bros. — «Тёмного рыцаря».

«Барби» рассказывает историю знаменитой куклы. Она живёт в Барбиленде — месте, населённом одними Барби и Кенами. Девушка наслаждается своей идеальной жизнью, как вдруг однажды она перестаёт соответствовать местным нормам красоты. Героиня Марго Робби и Кен Райана Гослинга отправляются в реальный мир, чтобы исправить ситуацию.