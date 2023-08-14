Продюсер «Ведьмака»: уход Генри Кавилла из сериала был неизбежен

Продюсер сериала «Ведьмак» Томаш Багиньский прокомментировал окончательный уход Генри Кавилла из проекта. По словам кинодеятеля, шоу стало настоящим поп-культурным феноменом, поэтому для него это событие не стало откровением.
Как заявил Багиньский, Геральт из Ривии достиг одного уровня с Бэтменом, Суперменом и Джеймсом Бондом — всех этих персонажей на экранах воплощали разные актёры.
Генри был фантастическим Геральтом, но в истории поп-культуры есть много актёров, которые играли персонажа, а затем сам персонаж менялся. Я очень рад, что сериал стал таким популярным. Ведьмак уже достиг уровня Бэтмена, Супермена и Джеймса Бонда. Возможно, мы хотели бы увидеть его новую версию только через несколько лет, но это случилось сейчас. И в этом нет ничего нового для культовых героев поп-культуры.
По словам Багиньского, каждая новая итерация супергероев приносила что-то новое в суть персонажей. Поэтому в приходе Лиама Хемсворта он видит только положительные моменты.
У четвёртого сезона «Ведьмака» пока нет даже примерной даты выхода. По данным СМИ, съёмки должны стартовать уже этой осенью, если в ситуацию не вмешаются забастовки актёров и сценаристов Голливуда.
- 14 августа 2023
-
11:54
-
11:23
-
10:55
-
10:21
-
09:52
-
09:23
-
08:54
-
08:24
- 13 августа 2023
-
20:49
-
18:55
-
18:31
-
17:37
-
17:04
-
16:27
-
15:41
-
14:49
-
14:14
-
13:46
-
13:19
-
12:50
- 12 августа 2023
-
21:31
-
20:11
-
18:56
-
18:27
-
17:43
-
17:08
-
16:32
-
16:08
-
15:34
-
15:10
-
14:27
-
14:00
-
13:44
-
13:18
-
12:58