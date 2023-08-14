Продюсер «Ведьмака»: уход Генри Кавилла из сериала был неизбежен

Продюсер сериала «Ведьмак» Томаш Багиньский прокомментировал окончательный уход Генри Кавилла из проекта. По словам кинодеятеля, шоу стало настоящим поп-культурным феноменом, поэтому для него это событие не стало откровением.

Как заявил Багиньский, Геральт из Ривии достиг одного уровня с Бэтменом, Суперменом и Джеймсом Бондом — всех этих персонажей на экранах воплощали разные актёры.

Генри был фантастическим Геральтом, но в истории поп-культуры есть много актёров, которые играли персонажа, а затем сам персонаж менялся. Я очень рад, что сериал стал таким популярным. Ведьмак уже достиг уровня Бэтмена, Супермена и Джеймса Бонда. Возможно, мы хотели бы увидеть его новую версию только через несколько лет, но это случилось сейчас. И в этом нет ничего нового для культовых героев поп-культуры.

По словам Багиньского, каждая новая итерация супергероев приносила что-то новое в суть персонажей. Поэтому в приходе Лиама Хемсворта он видит только положительные моменты.

У четвёртого сезона «Ведьмака» пока нет даже примерной даты выхода. По данным СМИ, съёмки должны стартовать уже этой осенью, если в ситуацию не вмешаются забастовки актёров и сценаристов Голливуда.