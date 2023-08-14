Авторы Postal предложили «пиратить» свои игры, если они не по карману геймерам
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Студия Running With Scissors вновь высказалась о пиратстве и региональных ценах. Разработчики культовой серии Postal заявили, что выставили региональные цены для своих игр по советам Valve и не собираются менять их на основе отзывов игроков.
В качестве альтернативы авторы предложили геймерам скачать пиратские версии своих проектов. Они лишь попросили пользователей поддержать студию покупкой, как только у них появится достаточно свободных средств.
Нам сказали, что наши игры слишком дороги в некоторых странах, но мы используем рекомендованные Steam цены. Мы доверяем советам Valve и не собираемся их менять. Если наши игры всё ещё вам не по карману, вы можете их «спиратить», пока у вас не будет достаточно свободных денег, чтобы поддержать нас.
В комментариях к посту студия также заявила, что никогда не рассматривала эксклюзивность в Epic Games Store за гонорар. По словам разработчиков, команды бы уже не существовало, если бы не сообщество Steam и инфраструктура, выстроенная Valve.
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