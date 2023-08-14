У Bandai Namco большие надежды на Armored Core 6 — экшен от создателей Elden Ring

Издательство Bandai Namco прокомментировало скорый релиз Armored Core 6 — новой игры студии FromSoftware, авторов серии Dark Souls и Elden Ring. В компании возлагают большие надежды на релиз меха-экшена, отмечая высокие показатели предзаказов на всех платформах.

Корпорация не поделилась точными цифрами и своими ожиданиями, отметив лишь, что это будет её следующий крупный релиз. Что касается дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring, то о нём компания даже не упомянула. У расширения пока нет даты релиза. При этом с момента релиза культовой RPG прошло уже полтора года.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет уже 25 августа на ПК и консолях. Проект будет доступен в том числе в России с русскими субтитрами.