Дуэйн Джонсон и Джейсон Момоа просят помочь жертвам лесных пожаров на Гавайях

Актёры Дуэйн Джонсон и Джейсон Момоа впервые прокомментировали бушующие прямо сейчас пожары на Гавайских островах. Оба артиста выразили свои соболезнования семьям пострадавших, призвали держаться во что бы то ни стало и опубликовали ссылки на сайты с пожертвованиями на помощь местным жителям и туристам.

Больше всего ситуация затронула именно Момоа — артист родился в городе Гонолулу на Гавайях. Он заявил, что сейчас далеко не лучшее время для посещения курортного штата и призвал неравнодушных поддержать штат и местных жителей деньгами.

Лесные пожары на островах Гавайского архипелага начались 8 августа. Местные власти связывают быстрое распространение огня с комбинацией из нескольких факторов: жаркой погоды, долгой засухи и влияния урагана «Дора», из-за которого на островах дует сильный ветер скоростью до 130 км/ч.