На создание отечественной ОС «Аврора» потратят ещё около 300 млрд рублей — СМИ

9 августа в Роскомнадзоре прошло совещание с разработчиками мобильных операционных систем и производителями смартфонов по вопросу независимости российских сетей от иностранного влияния. По данным «Коммерсанта», на встрече обсуждали в том числе сроки и бюджет отечественной ОС «Аврора».

На собрании присутствовали представители Yadro, «Аквариуса», «Лаборатории Касперского» и других российских компаний. Они заявили, что на создание операционной системы «Аврора» нужно потратить ещё около 300 млрд рублей до её выхода в потребительском сегменте в 2027 году.

Источники «Коммерсанта» отмечают, что заявленные 300 млрд рублей понадобятся не только для доработки самой системы, но и для адаптации софта прикладного ПО и драйверов «Авроры» под каждое отдельное устройство.

На этом же совещании было предложено создать ассоциацию разработчиков российских мобильных ОС. Помимо «Авроры», в стране собираются наращивать конкурентоспособность «Росы» и других систем, что «потребует серьёзных государственных вложений».