«Миссии невыполнима 7» собрала в прокате $ 522 млн — фильм может не окупиться

По итогам пятой недели проката сборы «Миссии невыполнима 7» добрались до отметки в $ 522,4 млн. Это не самый плохой результат для серии, учитывая конкурентов в лице «Оппенгеймера» и «Барби», однако явно куда меньше ожиданий студии и Тома Круза.
«Смертельная расплата, Часть 1» стала одним из самых дорогих фильмов в истории из-за пандемийных съёмок и множества задержек в производстве. По подсчётам аналитиков, на создание картины ушло около $ 291 млн. Если учитывать, что кинотеатры забирают как минимум половину выручки с продажи билетов, то лента может и вовсе не окупиться в прокате.
Таким образом, «Миссии невыполнима 7» нужно собрать в кинотеатрах примерно $ 650 млн, чтобы отбить затраты на производство. Однако учитывая тенденцию к падению сборов, фильм может остаться убыточным для Paramount Pictures.
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