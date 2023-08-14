Космическая драма «Вызов» выйдет в онлайне 1 сентября

Онлайн-кинотеатр START назвал дату цифрового релиза фильма «Вызов». Первый фильм, снятый в космосе, появится в каталоге сервиса уже 1 сентября в разрешении 4К.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START

Сюжет «Вызова» рассказывает историю торакального хирурга Евгении Беляевой. Она мать-одиночка, воспитывающая дочь. Евгении выпадет тяжёлая миссия — она должна подготовиться к космическому полёту, чтобы отправиться на МКС и спасти заболевшего космонавта.

Фильм вышел в кинотеатрах России 12 апреля 2023 года и за 4 месяца собрал более 2 млрд рублей в прокате. Лента Клима Шипенко стала седьмой в истории отечественного кино, которая смогла достичь этой отметки. Для режиссёра это уже второй такой фильм — после комедии «Холоп» (3,073 млрд в российском прокате).