В гонке Forza Motorsport не будет сплитскрина на релизе

Разработчики Forza Motorsport заявили, что на релизе в гоночном симуляторе не будет сплитскрина. Это значит, что пользователи не смогут проходить гонки в режиме разделённого экрана на ПК и Xbox.

По словам авторов, команда делает большой упор на графику — для этого им потребовалось серьёзно обновить движок. Именно поэтому сплитскрина не будет как минимум на старте, однако сроки его появления создатели не называют.

Интересно, что ранее аналогичная ситуация произошла с Halo Infinite, где режим разделённого экрана был довольно популярной функций в сообществе. Впоследствии авторы шутера отказались от неё из-за неких технических проблем. Недавно о проблемах со сплитскрином рассказали и создатели Baldur's Gate 3 из Larian. По их словам, более слабая Xbox Series S просто не справляется с этим режимом.

Forza Motorsport выйдет 10 октября на Xbox Series и ПК. Гонка также будет доступна в сервисе Game Pass со дня релиза.