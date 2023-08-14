«Индиана Джонс 5» выйдет в онлайне 29 августа
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Фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» появится на цифровых площадках уже 29 августа, спустя всего два месяца после старта проката в кинотеатрах. Об этом сообщает ресурс WhenToStream.
Также ожидается, что пятая часть киноверсии похождений легендарного археолога до конца года станет доступна на Disney+.
«Индиана Джонс 5» стал самым дорогим фильмом в серии и получил отличные оценки кинокритиков, но провалился в прокате — при бюджете около $ 300 млн лента собрала примерно $ 370 млн, показав невероятно низкие цифры в Китае и ряде других стран.
Ранее Харрисон Форд заявил, что в последний раз исполнит главную роль в фильме про Индиану Джонса. 80-летний актёр называл пятую часть финальным аккордом, который завершит историю известного археолога.
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