Сценарист «Вечного сияния чистого разума» считает, что доход Голливуда — «мусорные фильмы»
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Известный сценарист и продюсер Чарли Кауфман, известный по работе над фильмами «Вечное сияние чистого разума» и «Быть Джоном Малковичем», высказался об уровне успешных проектов Голливуда.
Он раскритиковал нынешнюю систему кинопроизводства и призвал найти новые способы создания фильмов.
На данный момент единственное, что приносит деньги — это мусорные фильмы. Просто великолепно. Они приносят авторам целое состояние, и в этом вся суть.
По словам Кауфмана, текущее положение устраивает и режиссёров с актёрами, получающих восторженные отзывы.
Это очень соблазнительно как для студий, так и для людей, которые становятся создателями таких фильмов. Их хвалят за этот мусор, при этом им не нужно заглядывать внутрь себя или долго думать о том, что они создают.
Сценарист рассказал, что мечтает создать организацию, которая бы финансировала проекты, представляющие художественную ценность.
Ранее «мусором» голливудские фильмы назвал Закари Ливай, сыгравший главную роль в «Шазаме 2».
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