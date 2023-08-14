Сценарист «Вечного сияния чистого разума» считает, что доход Голливуда — «мусорные фильмы»

Известный сценарист и продюсер Чарли Кауфман, известный по работе над фильмами «Вечное сияние чистого разума» и «Быть Джоном Малковичем», высказался об уровне успешных проектов Голливуда.

Он раскритиковал нынешнюю систему кинопроизводства и призвал найти новые способы создания фильмов.

На данный момент единственное, что приносит деньги — это мусорные фильмы. Просто великолепно. Они приносят авторам целое состояние, и в этом вся суть.

По словам Кауфмана, текущее положение устраивает и режиссёров с актёрами, получающих восторженные отзывы.

Это очень соблазнительно как для студий, так и для людей, которые становятся создателями таких фильмов. Их хвалят за этот мусор, при этом им не нужно заглядывать внутрь себя или долго думать о том, что они создают.

Сценарист рассказал, что мечтает создать организацию, которая бы финансировала проекты, представляющие художественную ценность.

Ранее «мусором» голливудские фильмы назвал Закари Ливай, сыгравший главную роль в «Шазаме 2».