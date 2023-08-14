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Опубликованы полные системные требования Armored Core 6, новой игры от авторов Dark Souls

Опубликованы полные системные требования Armored Core 6, новой игры от авторов Dark Souls
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Студия FromSoftware представила полный список требований к комплектующим, необходимым для запуска их нового экшена Armored Core 6: Fires of Rubicon на ПК.

Ранее создатели серии Dark Souls и Elden Ring публиковали минимальные системные требования, но теперь представили ещё и рекомендуемые.

Минимальные системные требования Armored Core 6

  • Операционная система: Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: AMD Ryzen 5 2600, AMD Ryzen 7 1800X, Intel Core i5-8400 или  Intel Core i7-4790K
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Видеокарта: GeForce GTX 1650 или Radeon RX 480

Рекомендуемые системные требования Armored Core 6

  • Операционная система: Windows 10 или Windows 11 Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i7-7700, Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 7 2700X или AMD Ryzen 5 3600
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Видеокарта: GeForce GTX 1060, Radeon RX 590 или Intel Arc A750

Кроме того, для работы Armored Core 6: Fires of Rubicon потребуется DirectX 12 и 60 гигабайт свободного места на жёстком диске.

Игра выйдет 25 августа на ПК и консолях. На Xbox уже стартовала предзагрузка экшена.

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