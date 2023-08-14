Опубликованы полные системные требования Armored Core 6, новой игры от авторов Dark Souls
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Студия FromSoftware представила полный список требований к комплектующим, необходимым для запуска их нового экшена Armored Core 6: Fires of Rubicon на ПК.
Ранее создатели серии Dark Souls и Elden Ring публиковали минимальные системные требования, но теперь представили ещё и рекомендуемые.
Минимальные системные требования Armored Core 6
- Операционная система: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600, AMD Ryzen 7 1800X, Intel Core i5-8400 или Intel Core i7-4790K
- Оперативная память: 12 ГБ
- Видеокарта: GeForce GTX 1650 или Radeon RX 480
Рекомендуемые системные требования Armored Core 6
- Операционная система: Windows 10 или Windows 11 Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i7-7700, Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 7 2700X или AMD Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 12 ГБ
- Видеокарта: GeForce GTX 1060, Radeon RX 590 или Intel Arc A750
Кроме того, для работы Armored Core 6: Fires of Rubicon потребуется DirectX 12 и 60 гигабайт свободного места на жёстком диске.
Игра выйдет 25 августа на ПК и консолях. На Xbox уже стартовала предзагрузка экшена.
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