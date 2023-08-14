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Вышел трейлер продолжения аниме «Шаман Кинг» — премьера состоится в январе 2024 года

Вышел трейлер продолжения аниме «Шаман Кинг» — премьера состоится в январе 2024 года
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Создатели аниме-адаптации манги «Шаман Кинг: Цветы» представили новый трейлер сериала. Планируется, что он начнёт выходить в эфир с января 2024 года.

События «Цветов» развернутся через 10 лет после окончания боя между Йо и Хао. Главным персонажем станет Хана Асакура, сын Анны Киомы и Йо Асакуры — мы увидим его в подростковом возрасте, а также встретим героев, знакомых по оригиналу аниме: Амидамару, Тамао, Рю и других.

Видео доступно на YouTube-канале KING AMUSEMENT CREATIVE. Права на видео принадлежат Shueisha.

Оригинальный аниме-сериал «Шаман Кинг» вышел в 2001 году, а спустя почти три года его стали показывать в России, где он обрёл культовый статус среди любителей жанра. В 2021 году состоялся перезапуск проекта.

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