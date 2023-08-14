Xiaomi представила новый фитнес-браслет Band 8 Pro с большим экраном

Создатели популярной серии браслетов Mi Band выпустили новую версию фитнес-трекера — Xiaomi Band 8 Pro. Новинка оснащена более широким AMOLED-экраном диагональю 1,74 дюйма, частота обновления которого увеличилась с 30 до 60 Гц.

Трекер получил улучшенный оптический датчик для измерения пульса и уровня кислорода в крови, а также способен выстраивать программу тренировок для любителей спорта (более 150 различных форматов) и защищён от воздействия воды.

Производитель отмечает, что Band 8 Pro сможет работать на одном заряде до двух недель, а если экран включён постоянно — шесть дней. Цена устройства в Китае составила 399 юаней (5,4 тыс. рублей), будет ли трекер доступен для покупки в России — пока не сообщается.