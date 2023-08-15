Xiaomi представила стильный складной смартфон Mix Fold 3

Китайская компания Xiaomi представила Mix Fold 3 — третье поколение своей линейки складных смартфонов. Старт продаж намечен на 16 августа — устройство будет продаваться по цене от 8999 юаней — около 120 тыс. рублей.

Смартфон оснащён двумя экранами: диагональ первого составляет 8,03 дюйма с матрицей AMOLED E6 и разрешением 2К с поддержкой частоты 120 Гц. Внешний экран выполнен в размере 6,56 дюйма с разрешением FHD+ и той же частотой 120 Гц.

Фото: Xiaomi

Основная особенность Mix Fold 3 — шарнир из высокопрочной стали, состоящий из 14 подвижных частей и 198 компонентов. Авторы заявляют, что смартфон способен выдержать до 500 тыс. складываний, а само устройство можно использовать даже в полуоткрытом состоянии.

Xiaomi Mix Fold 3 работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 с двумя аккумуляторами суммарной мощностью в 4800 мА/ч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки. В устройстве сразу шесть камер: основная на 50 Мп, два телеобъектива на 10 Мп, один широкоугольный объектив на 12 Мп и две фронтальные камеры по 20 Мп.

Фото

Фото: Xiaomi

Фото: Xiaomi

Фото: Xiaomi

Фото: Xiaomi