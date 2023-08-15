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В Baldur's Gate 3 могут добавить опцию смены внешности персонажа

В Baldur's Gate 3 могут добавить опцию смены внешности персонажа
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Baldur's Gate 3 вышла на ПК в начале августа — и с тех пор многие геймеры просят добавить в игру функции смены внешности. Судя по всему, авторы готовятся добавить эту опцию в ближайшем будущем: на это намекнул издательский директор Larian Studios Майкл Даус.

Разработчик не подтвердил работу над добавлением функции, однако намекнул на это фразой «мы кое-что готовим», ответив на просьбу одного из фанатов. Таким образом, смену внешности в игру могут добавить уже с первыми крупным патчем, который Larian анонсировала вместе с подведением итогов первого уикенда.

У большого апдейта для Baldur's Gate 3 пока нет даты выхода, однако разработчики уже отмечали, что он будет посвящён не только исправлению багов.

Статистика и анонс патча
Авторы Baldur's Gate 3 раскрыли впечатляющую статистику игры
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