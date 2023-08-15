В Baldur's Gate 3 могут добавить опцию смены внешности персонажа
Поделиться
Baldur's Gate 3 вышла на ПК в начале августа — и с тех пор многие геймеры просят добавить в игру функции смены внешности. Судя по всему, авторы готовятся добавить эту опцию в ближайшем будущем: на это намекнул издательский директор Larian Studios Майкл Даус.
Разработчик не подтвердил работу над добавлением функции, однако намекнул на это фразой «мы кое-что готовим», ответив на просьбу одного из фанатов. Таким образом, смену внешности в игру могут добавить уже с первыми крупным патчем, который Larian анонсировала вместе с подведением итогов первого уикенда.
У большого апдейта для Baldur's Gate 3 пока нет даты выхода, однако разработчики уже отмечали, что он будет посвящён не только исправлению багов.
Статистика и анонс патча
Комментарии
- 15 августа 2023
-
09:22
-
08:51
-
08:22
- 14 августа 2023
-
20:13
-
19:46
-
19:18
-
19:11
-
18:45
-
18:28
-
18:25
-
18:08
-
17:52
-
17:30
-
17:00
-
16:37
-
16:12
-
15:45
-
15:32
-
15:26
-
14:57
-
14:23
-
13:52
-
13:24
-
12:54
-
12:23
-
11:54
-
11:23
-
10:55
-
10:21
-
09:52
-
09:23
-
08:54
-
08:24
- 13 августа 2023
-
20:49
-
18:55
Партнерский контент