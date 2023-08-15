Авторы космической Starfield опубликовали полную предысторию игры

На официальном сайте Bethesda появился новый раздел — предыстория Starfield. В ней авторы представили хронологию главных событий в мире игры: с 2050 по 2328 годы. Сюжет космической RPG же стартует в 2330-м.

Фото: Bethesda

Cогласно предыстории Starfield, первая высадка человека на Марс произошла в 2050-м, а уже через сто лет человечество прибыло в звёздную систему Альфа Центавра — она находится на расстоянии 4,37 световых лет от Земли.

Основной конфликт в Starfield разворачивается между двумя фракциями: Объединёнными Колониями и Содружеством Свободных Звёзд. В 2308 году у них произошло вооружённое столкновение, получившие название Колониальные войны. Они продолжались на протяжении трёх лет, пока флотилия Содружества Свободных Звёзд не уничтожила основные корабли Объединённых Колоний.

Ознакомиться с полной предысторией Starfield можно на сайте Bethesda в том числе на русском языке. Космическая ролевая игра от авторов «Скайрима» поступит в продажу уже 6 сентября на ПК и Xbox Series, а 1-го числа к игре смогут приступить владельцы расширенного издания.