Режиссёр «Крэйвена-охотника» назвал фильм настоящей трагедией

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Режиссёр фильма «Крэйвен-охотник» Джей Си Чендор дал большое интервью изданию Esquire. В нём постановщик поделился некоторыми деталями будущего фильма и даже рассказал о концовке ленты.

По словам Чендора, фильм про суперзлодея оставит после себя трагичное послевкусие. Что именно подразумевает режиссёр, неясно.

Эта история — трагедия. Когда пойдут финальные титры фильма, и если вы были внимательны, то у вас не будет ощущения, что всё закончится хорошо.

«Крэйвен-охотник» — новая картина по вселенной «Человека-паука». Фильм расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова. Главные роли в фильме исполнили Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули»), Рассел Кроу («Гладиатор»), Кристофер Эбботт («Человек на Луне»)и Ариана Дебос («Вестсайдская история»).

Изначально премьера ленты должна была состояться 9 октября, однако её перенесли на 30 августа 2024 года.