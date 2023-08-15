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В Сети появились первые подробности о фильме «Доктор Стрэндж 3»

В Сети появились первые подробности о фильме «Доктор Стрэндж 3»
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Портал The Cosmic Circus со ссылкой на собственные источники раскрыл некоторые детали о третьем фильме Marvel, посвящённом защитнику Земли Доктору Стрэнджу.

По данным издания, сюжет триквела станет прямым продолжением ленты «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», которая вышла в прошлом году.

Основой для «Доктора Стрэнджа 3» будет комикс Time Runs Out. Главный герой будет пытаться решить проблему с постепенным разрушением мультивселенной, которая в последнее время подвергается внешнему вмешательству.

Официально Marvel не сообщала о работе над новой частью «Доктора Стрэнджа», хотя исполнитель главной роли Бенедикт Камбербэтч недавно рассказал, что примет участие в съёмках некоего проекта студии в 2024 году.

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