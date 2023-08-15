Gris, Firewatch и ещё три бесплатные игры появятся в Game Pass в ближайшие три недели

Компания Microsoft представила небольшое пополнение для библиотеки Game Pass. В ближайшее время обладателям подписки на Xbox и ПК станут бесплатно доступны пять новых игр.

Громких релизов в списке на этот раз нет, но нашлось место для красивой инди-адвенчуры Gris или атмосферной Firewatch. А уже сейчас в Game Pass доступен космический шутер Everspace 2.

Какие игры добавят в Game Pass в ближайшее время

Everspace 2 ( Xbox) — 15 августа

Firewatch (ПК и Xbox) — 17 августа

The Texas Chain Saw Massacre (ПК и Xbox) — 18 августа, в день релиза

Sea of Stars (ПК и Xbox) — 29 августа, в день релиза

Gris (ПК и Xbox) — 5 сентября

Кроме того, Microsoft напомнила, что обладатели подписки Game Pass могут получить доступ к премиальному изданию Starfield со скидкой 10%, чтобы начать играть уже 1 сентября — за четыре дня до официального релиза.

Фото: Xbox

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