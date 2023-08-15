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Gris, Firewatch и ещё три бесплатные игры появятся в Game Pass в ближайшие три недели

Gris, Firewatch и ещё три бесплатные игры появятся в Game Pass в ближайшие три недели
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Компания Microsoft представила небольшое пополнение для библиотеки Game Pass. В ближайшее время обладателям подписки на Xbox и ПК станут бесплатно доступны пять новых игр.

Громких релизов в списке на этот раз нет, но нашлось место для красивой инди-адвенчуры Gris или атмосферной Firewatch. А уже сейчас в Game Pass доступен космический шутер Everspace 2.

Какие игры добавят в Game Pass в ближайшее время

  • Everspace 2 ( Xbox) — 15 августа
  • Firewatch (ПК и Xbox) — 17 августа
  • The Texas Chain Saw Massacre (ПК и Xbox) — 18 августа, в день релиза
  • Sea of Stars (ПК и Xbox) — 29 августа, в день релиза
  • Gris (ПК и Xbox) — 5 сентября

Кроме того, Microsoft напомнила, что обладатели подписки Game Pass могут получить доступ к премиальному изданию Starfield со скидкой 10%, чтобы начать играть уже 1 сентября — за четыре дня до официального релиза.

Фото: Xbox

Какие игры уберут из Game Pass 31 августа

  • Black Desert
  • Commandos 3 – HD Remaster
  • Immortality
  • Nuclear Throne
  • Surgeon Simulator 2
  • Tinykin
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