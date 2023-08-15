Московский суд впервые оштрафовал Reddit — с платформы хотят взыскать 2 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы вынес обвинительный приговор в адрес онлайн-форума Reddit — платформу оштрафовали на 2 млн рублей.

Причиной разбирательства стало нежелание Reddit удалять запрещённую информацию по запросу Роскомнадзора — на сайте проигнорировали требование убрать данные о запрещённом в России движении АУЕ и недостоверные факты о специальной военной операции на Украине.

Компания Reddit Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей.

Примечательно, что для Reddit это первый штраф, хотя ранее российские суды неоднократно применяли такие санкции к другим площадкам. Только месяц назад были наказаны сразу несколько площадок на общую сумму 15 млн рублей.