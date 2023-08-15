Продюсеры «Человека-паука: Через вселенные 3» ответили, когда выйдет мультфильм

На фоне информации о переносе мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенных» на более поздний срок продюсеры проекта Фил Лорд и Кристофер Миллер попытались успокоить фанатов.

При этом точную дату выхода третьего мультфильма про Человека-паука они назвать не смогли — Лорд признался, что не может об этом говорить.

Эти разговоры превышают наши полномочия, но я могу сказать, что мы уже усердно работаем над проектом и потратим то время, которое будет необходимо, чтобы сделать его отличным.

Миллер высказался в похожей манере, заявив, что «За пределами вселенных» выйдет, когда он «будет готов» — но отметил, что ожидание окупят эмоции.

Чего мы пытаемся достичь — сделать его ещё более достойным финалом истории и перенести фильм в те места, где вы ещё не были. Он заставит вас смеяться и плакать, будет радовать и заставит задуматься.

Изначально «Человек-паук: Через вселенные 3» планировали выпустить в марте 2024 года, но затем перенесли на неопределённый срок.

Тем временем второй мультфильм, «Человек-паук: Паутина вселенных» 8 августа вышел в онлайне.