Продюсеры «Человека-паука: Через вселенные 3» ответили, когда выйдет мультфильм
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На фоне информации о переносе мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенных» на более поздний срок продюсеры проекта Фил Лорд и Кристофер Миллер попытались успокоить фанатов.
При этом точную дату выхода третьего мультфильма про Человека-паука они назвать не смогли — Лорд признался, что не может об этом говорить.
Эти разговоры превышают наши полномочия, но я могу сказать, что мы уже усердно работаем над проектом и потратим то время, которое будет необходимо, чтобы сделать его отличным.
Миллер высказался в похожей манере, заявив, что «За пределами вселенных» выйдет, когда он «будет готов» — но отметил, что ожидание окупят эмоции.
Чего мы пытаемся достичь — сделать его ещё более достойным финалом истории и перенести фильм в те места, где вы ещё не были. Он заставит вас смеяться и плакать, будет радовать и заставит задуматься.
Изначально «Человек-паук: Через вселенные 3» планировали выпустить в марте 2024 года, но затем перенесли на неопределённый срок.
Тем временем второй мультфильм, «Человек-паук: Паутина вселенных» 8 августа вышел в онлайне.
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