Съёмки новой части «Трона» отложили из-за забастовки актёров и сценаристов

Норвежский режиссёр Хоаким Роннинг (работал над сиквелом «Малефисенты» и последней частью «Пиратов Карибского моря») рассказал, что сегодня должны были начаться съёмки нового фильма во вселенной «Трона».
Однако работа была отложена на неопределённый срок в связи с продолжающейся забастовкой актёров и сценаристов Голливуда. Роннинг призвал стороны поскорее начать переговоры и прийти к соглашению, которое бы позволило продолжить съёмочный процесс новых фильмов.
Последняя на данный момент встреча Альянса продюсеров и Гильдии сценаристов успехом не увенчалась: стороны не смогли договориться, хотя согласились оставаться на связи в дальнейшем.
«Трон: Арес» должен был стать третьим полнометражным фильмом по фантастической вселенной о путешествии учёного в мир разумных компьютерных программ. Первая часть вышла в 1984 году, сиквел — в 2010 году.
- 15 августа 2023
-
19:54
-
19:29
-
19:00
-
18:34
-
18:11
-
17:38
-
17:22
-
16:48
-
16:33
-
15:53
-
15:40
-
15:02
-
14:36
-
14:24
-
13:50
-
13:21
-
12:51
-
12:20
-
11:51
-
11:20
-
11:03
-
10:52
-
10:21
-
10:00
-
09:53
-
09:22
-
08:51
-
08:22
- 14 августа 2023
-
20:13
-
19:46
-
19:18
-
19:11
-
18:45
-
18:28
-
18:25