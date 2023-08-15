Съёмки новой части «Трона» отложили из-за забастовки актёров и сценаристов

Норвежский режиссёр Хоаким Роннинг (работал над сиквелом «Малефисенты» и последней частью «Пиратов Карибского моря») рассказал, что сегодня должны были начаться съёмки нового фильма во вселенной «Трона».

Однако работа была отложена на неопределённый срок в связи с продолжающейся забастовкой актёров и сценаристов Голливуда. Роннинг призвал стороны поскорее начать переговоры и прийти к соглашению, которое бы позволило продолжить съёмочный процесс новых фильмов.

Последняя на данный момент встреча Альянса продюсеров и Гильдии сценаристов успехом не увенчалась: стороны не смогли договориться, хотя согласились оставаться на связи в дальнейшем.

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«Трон: Арес» должен был стать третьим полнометражным фильмом по фантастической вселенной о путешествии учёного в мир разумных компьютерных программ. Первая часть вышла в 1984 году, сиквел — в 2010 году.